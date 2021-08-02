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6 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 6 bin personelin iller arası nakil sonuçlarını açıkladı
02 Ağustos 2021 11:03
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6 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonuçları noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilerek açıklandı.

2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.

İstihdam Planlama Komisyonu'nun 24.06.2021 tarihinde yapılan toplantısında 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60'ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

Sonuçlar için tıklayınız.

İller arası nakile başvuran sağlık personelinin bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayın.

Memurlar.Net - Özel

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