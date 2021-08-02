Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|02 Ağustos 2021 12:01
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Temmuz-1 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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