Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 34 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|02 Ağustos 2021 12:04
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