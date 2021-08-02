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Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 34 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
02 Ağustos 2021 12:04
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Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 34 ev karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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