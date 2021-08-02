TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
|02 Ağustos 2021 12:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
İhaleye 134 milyar 155 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
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