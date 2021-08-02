'Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yüzlerce hesabı tespit ettik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son durumla ilgili şunları söyledi:

Devletin bütün kurumları ayırtetmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarfediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarfeden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir veklin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir. Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirler belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Onlar da can hıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum?

SOSYAL MEDYADA YÜZDE 90'I YALAN

Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Biz sabahın 5'ine kadar, oradaki insanlar acaba şu yangını, sabahtı 'Vali bey şu kadar su getirebilirsek şurayı kapatacağız' diyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada.

YÜZLERCESİNİ TESPİT ETTİK

Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.

8'i tamamen, 5'i kısmen toplam 13 yerleşim yeri boşaltıldı

Sıcak hava, aşırı kuru zemin ve rüzgar mücadelede dezavantajımız. Birçok yangın yerleşim yerlerine girmeden durdurulmuştur. 8 yerleşim yeri tedbiren tamamen boşaltılmıştır, 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu.

"Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız"

Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız. Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız. Bir tek can bizim için kıymetlidir, sokak hayvanları için de her yere yem bırakılıyor.

"300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz"

Yangınlarla ilgili özel ekip kuruldu, çalışmalarını sürdürüyor. 300'e yakın ihbar geldi, bu ihbarların her birisiyle tek tek ilgileniyoruz, gözaltında olanlar da var, en net ve somut bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız.

"Muğla'da 10 bin vatandaşımızı konutlardan tahliye ettik"

Muğla'da 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Gerek çadır ihtiyaçları, gerek orada kalıp da çiftçilik yapanların konteyner ihtiyaçları bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır.

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması:

Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla'daki yangınlara ilişkin Milas'ta yangın koordinasyon merkezinde açıklamada bulundu.

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Ersoy, "İlk etapta yangınla mücadelede yangının tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması sağlandı." dedi.

Hava şartlarının çalışmaları güçleştirdiğine dikkati çeken Ersoy, "Rüzgar da izin verirse en kısa sürede yangını kontrol altına alırız diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yangınla mücadeleyle ilgili tartışmalara değinen Ersoy, "Yangınla mücadele twitle olmuyor, bizzat sahada operasyonun içinde olarak oluyor. Özellikle sahanın içinde mücadele eden arkadaşlarımız, ilgili kurumlarımız işini çok iyi biliyorlar. Onların en çok ihtiyacı olan şey motivasyon." diye konuştu.

Orman arazilerinin turizme açılıp açılmayacağı yönündeki tartışmaların da yersiz olduğunu ifade eden Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple, Anayasa, kanunlar gereğince yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir. Yanan araziler öncelikli olarak tekrar orman arazileri ağaçlandırılır, orman haline gelmesi kanundur, mecburiyettir, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Otellerdeki durum hakkında bilgi veren Ersoy, "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var." dedi.