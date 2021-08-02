Hüda Par, Konya'da saldırıda öldürülen 7 kişi için taziye ziyaretinde bulundu
HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.
|02 Ağustos 2021 12:59
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Konya'ya gelen HÜDA PAR Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ile Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin beraberlerinde Konya İl Başkanı Zülfi Tan ile merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine giderek, hayatını kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.
Kurulan taziye çadırında bir saat kadar kalan heyet üyeleri, ailenin yakınlarına sağduyu çağrısında bulundu.
Heyet, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taziye çadırından ayrıldı.
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