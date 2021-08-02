'Arıtma cihazı' satışına yönelik dolandırıcılık uyarısı
|02 Ağustos 2021 13:05
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İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişilerin telefonla aradıkları vatandaşlara, "Siz değerli İSKİ abonelerine özel su arıtma cihazı" ifadesini kullanarak arıtma cihazı satmaya çalıştığı yönünde ihbarlar alındığı belirtildi.
İSKİ'nin kesinlikle su arıtma cihazı satma çalışması bulunmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu durumun yönlendirme ve yanıltma amaçlı olduğu açıktır. Telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla idaremizin adını kullanarak su arıtma cihazı satan kişilere itibar edilmemelidir. Öte yandan, İstanbul'da suyun kalitesi, online izleme uygulamalarıyla takip edilmekte, kaynağından musluklara kadar farklı noktalardan periyodik olarak alınan numuneler akredite olan laboratuvarlarımızda sürekli test edilmektedir. Analiz neticeleri, İstanbul'un şehir şebeke suyunun tüm parametrelerde dünya standartlarında ve içilebilir olduğunu göstermektedir."
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