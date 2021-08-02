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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'birlik ve beraberlik' çağrısı

"Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim"
02 Ağustos 2021 13:40
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'birlik ve beraberlik' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canı pahasına yangınla mücadele eden kahramanların yanında durulması gerektiğini belirterek, acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat verilmemesini istedi.

Bakan Varank, twitter hesabından, "Antalya'da yerel bir gazetecinin yazdıkları..." başlığıyla bir gazete kupürü paylaştı. Varank, paylaşımında, "Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim." ifadesini kullandı.

Bakan Varank'ın paylaştığı kupürde, "CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyareti sırasında CHP İl Başkanı ve diğer bazı milletvekilleriyle kahkahalar atarak güldüğü, merkezden yangın söndürme helikopterlerinin Ulualan pistine inip kalktığını takip ettiği halde, kameraların karşısında '3 helikopterle bu yangın söndürülmez' şeklinde açıklama yaptığı" iddiası yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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