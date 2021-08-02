Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'birlik ve beraberlik' çağrısı
|02 Ağustos 2021 13:40
|+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canı pahasına yangınla mücadele eden kahramanların yanında durulması gerektiğini belirterek, acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat verilmemesini istedi.
Bakan Varank, twitter hesabından, "Antalya'da yerel bir gazetecinin yazdıkları..." başlığıyla bir gazete kupürü paylaştı. Varank, paylaşımında, "Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim." ifadesini kullandı.
Bakan Varank'ın paylaştığı kupürde, "CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyareti sırasında CHP İl Başkanı ve diğer bazı milletvekilleriyle kahkahalar atarak güldüğü, merkezden yangın söndürme helikopterlerinin Ulualan pistine inip kalktığını takip ettiği halde, kameraların karşısında '3 helikopterle bu yangın söndürülmez' şeklinde açıklama yaptığı" iddiası yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
02 Ağustos 2021 19:52
|'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı
02 Ağustos 2021 19:13
|Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu
02 Ağustos 2021 19:12
|THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması
02 Ağustos 2021 18:42
|Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'
02 Ağustos 2021 18:37
|İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı
02 Ağustos 2021 18:34
|MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli
02 Ağustos 2021 18:17
|Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'
02 Ağustos 2021 18:09
|Muhittin Böcek: Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin! Yanıyor insanlar
02 Ağustos 2021 17:42
|'Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil'
02 Ağustos 2021 16:57