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KTÜ görevde yükselmede kapsam dışına çıktı, adaylar tepkili

Karadeniz Teknik Üniversitesi UZEM birimi 11 üniversite için ortak yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, Ziraat Mühendisliği branşında, 4 yıl önce MEB'in bir sınavda sormuş olduğu soruların aynısını sordu. Görevde yükselme sınavında ise Anayasa'nın yükseköğretime ilişkin maddelerinden soru sorulacağı belirtilmesine rağmen tüm Anayasa'dan soru soruldu.
02 Ağustos 2021 16:50
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KTÜ görevde yükselmede kapsam dışına çıktı, adaylar tepkili

Karadeniz Teknik Üniversitesi UZEM birimi, 31 Temmuz 2021 tarihinde 11 üniversite için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptı.

Görevde yükselme sınav duyurusunda, Anayasa'nın yükseköğretime ilişkin 130-131 ve 132 maddelerinden soru sorulacağı belirtilmesine rağmen, KTÜ tüm Anayasa'dan soru sordu, yükseköğretim kısmından ise soru sorulmadığı belirtiliyor.

Ayrıca sınav konu başlıkları arasında yer alan 5018 sayılı Kanun, 4688 sayılı Kanun, 6245 sayılı Kanun, 2, 3 ve 10 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Kılık Kıyafet Yönetmeliği, Öğretim üyeliğine atama yönetmeliği gibi konu başlıklarından hiç soru sorulmamıştır.

İŞTE SINAV ÖNCESİ YAPILAN DUYURUDA YER ALAN KONULAR

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DA SORUNLU

Unvan değişikliği sınavı yapılan alanlardan birisi de Ziraat mühendisliği branşı idi. Ancak KTÜ, 4 yıl önce MEB'in Adalet Bakanlığı için yaptığı unvan değişikliği sınavında yer alan soruların 22 tanesini birebir olarak bu sınavda kullandı. Sorular ve şıkların aynen kullanıldığı belirtiliyor. KTÜ henüz sınav soru ve cevaplarını yayınlamadığı için bir karşılaştırma yapmak mümkün değil ama toplamda 50 sorunun yer aldığı sınavda 22 sorunun birebir aynen sorulması, sınava giren adayların tepkisine neden oldu. MEB'in Adalet Bakanlığı için yaptığı unvan değişikliği sınav sorularına internet üzerinden erişebilmek mümkün

İşte 4 yıl önce yapılan sınavda yer alan ve 31 Temmuz'da aynen çıkan bazı sorular

Aşağıdaki bitkilerden hangisi soğan ve sürgünleri yenen sebzeler grubunda yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi kurutmalık üzüm çeşitlerinden biri değildir?
Aşı kalemleri hangi tip dallardan alınmalıdır?
Aşağıda LD50 değeri verilmiş pestisitlerden hangisi en zehirlisidir?
Aşağıdakilerden hangisi mollusca için doğru değildir?
Ekonomik zarar eşiği kavramı aşağıdaki mücadele yöntemlerinin hangisi ile özdeşleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi fitopatoloji anabilim dalına ait değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ana bakteriyel hastalık belirtisinden değildir?
. Patates ve domateste mildiyöye neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sığır besiciliğinde kullanılan bir ırk değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir silo çeşidi değildir?
Kaba yem üretiminde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

BAZI ADAYLARIN TEPKİLERİ
Memurlar.Net
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