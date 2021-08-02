Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci, gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Hükümet memurlar için zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak. Ağustos ayında toplu sözleşme çalışmalarının her gün devam etmesi kararlaştırıldı.
|02 Ağustos 2021 14:51
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Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı.
Trthaber'de yer alan habere göre, Hükümet memurlar için ilk zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak.
6. Dönem toplu sözleşmesine yönelik takvim üzerinde uzlaşı sağlandı. Takvime göre, hükümetin 12 Ağustos tarihinde teklifini açıklaması beklenirken, takvim gereğince, Ağustos ayında toplu sözleşme çalışmalarının her gün devam etmesi kararlaştırıldı.
Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor.
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