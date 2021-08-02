Türkiye'deki orman yangınları özverili çalışmalarla kontrol altına alınıyor

- Türkiye genelinde 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, havadan ve karadan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Türkiye genelinde son 6 günde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kentlerde çok sayıda orman yangını çıktı.

Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye başta olmak üzere bu süreçte 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, ekiplerin hava ve karadan özverili müdahaleleriyle kontrol altına alındı veya söndürüldü.

Antalya, Muğla ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına ise 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor.

- Doğu Akdeniz yangınları kontrol altında

Adana'da, Aladağ ve Kozan ilçeleri başta olmak üzere 22 noktada çıkan yangınlardan birçoğu kontrol altına alındı, bir kısmı da tamamen söndürüldü.

Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçeleri başta olmak üzere 9 farklı alan, Osmaniye'de 5, Hatay'da da 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü veya kontrol altına alındı.

- Antalya, Muğla ve Isparta'da 7 yangına müdahale sürüyor

Son 6 günde Antalya'da 15, Muğla'da 10 ve Isparta'da bir orman yangını çıktı.

Bu yangınlardan 19'unu kontrol altına alan ekipler, 3 ilde 7 yangına hava ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ile Manavgat ve Akseki ilçelerindeki 2 noktada süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarına, karadan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçaklarla da havadan destek veriliyor. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların büyük kısmı da yurtlarda konaklıyor.

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Seydikemer ile Milas-Bodrum ilçelerinde 4 yangına da hava ve karadan müdahale sürüyor. Özellikle Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın nedeniyle bazı mahallelerdeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Isparta'da da Sütçüler mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

- Yangınla mücadeleye Azerbaycan'dan destek

Orman yangınlarına müdahaleye, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik ekip de destek veriyor.

Ekiplerin ortak yürüttüğü çalışmalarla 7 orman yangınına hava ve karadan müdahale devam ediyor.