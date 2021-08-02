Öldürülen Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim
|02 Ağustos 2021 14:49
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Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki babaevinde yas var.
Haytaoğlu'nun acı haberinin 7 Mart Mahallesi'ndeki babaevine ulaşmasının ardından yakınları cenaze evine gelerek gözyaşı döktü.
Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, AA muhabirine, yeğeninin daha 21 yaşında cıvıl cıvıl bir üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun çok duyarlı bir kız olduğunu dile getiren hala Haytaoğlu, "Babası öğretmen olmasını çok istedi. Kadına yönelik şiddete karşı durmak için 'Ben çok başarılı bir gazeteci olmak istiyorum. Duyarlı bir insan olarak şiddet görenlerin sesi olmak istiyorum' diyerek, babasına yalvara yalvara bu bölümü tercih etti." dedi.
Hala Haytaoğlu, yeğenini öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da yaşadığı Muratpaşa ilçesindeki evinden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuş ve olayla ilgili M.M.A. gözaltına alınmıştı.
AİLE BAKANI'NDAN DESTEK MESAJI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.
Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.
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