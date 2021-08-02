Youtube'de Keşfete Nasıl Düşülür?

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Günümüzde en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Youtube, kullanıcıların kanallarını geliştirmesi, yükseltmesi ve kaydetmeleri için tasarlandı. Videolarınızın Youtube'da nasıl keşfedileceğini görmek için, birçok farklı yol deneyen kullanıcılar, ilk olarak izlenme oranlarını ve beğeni sayılarını yükseltmeye çalışıyor.

Pazarlamacıların Youtube'a düşmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi arama görünürlüğü olunca; dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Youtube, Google'dan sonra öne çıkıyor.

Youtube İzlenme Sayısı Artırılabilir

Youtube'da para kazanmak, çok fazla izlenme sayısı elde etmek çoğu zaman kolay değildir. Youtube kanalınızda reklam koşullarını sağlıyor olsanız da bir izleyici kitlenizin olmaması, reklam gelirlerinizin de düşük olmasına neden olacaktır.

İzlenme oranlarınızı nasıl artırabilirsiniz? Youtube'da keşfedilmeyi bekleyen, sıralamada yüksek seviyelere çıkmayı isteyen birçok Youtube kullanıcısı, izlenme oranlarını artırmanın yollarını arıyor.

Youtube'un videonuzu önermesini sağlamak, insanları Youtube'a çekmek, izleyicilerin dikkatini daha uzun süre tutmak için; sizi beğenecek ya da izleyecek kullanıcılara yardımcı olmanız gerekir. Bunun için çok sayıda insanın kanalınıza abone olmasını sağlamanın yollarından biri olan Youtube izlenme satın al işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Youtube'da Videolarınız Keşfet'e Çıkabilir

Günümüzde insanlar; Google'da sonuç ararken, blog gönderileri ya da metin tabanlı makalelerin dışında, en fazla Youtube video içeriğine bakıyor. Ancak kullanıcıların, dünyanın en büyük ikinci arama motorunda sıralamaya girecek bir içerik üretememesi, kaçırılmış büyük bir fırsatında da habercisi oluyor.

Youtube'de videolarınızın keşfedilmesinin birkaç yolu bulunuyor;

. İçeriklerin aranması

. İçeriklere göz atılması veönerilen videolardan bir diğerine geçmek

. Oynatma listelerini izleyerek, oynatma listelerindeki ilgili videoların keşfedilmesi

. Video iş birlikleri sayesinde yeni kanalların bulunması

. Önerilen videonun, Youtube ana sayfalarında izlenmesi

Videolarınızın keşfete düşmesi için; düzenli video paylaşımı yapmak, özgün fikirler üretmek, yüksek çözünürlüklü videolar yapmak, etiket kullanmak gibi işlemler yaparak, videolarınızın keşfet'e daha hızlı çıkmasını sağlayabiliyorsunuz.

Youtube Beğenileri Satın Alabilirsiniz

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Youtube, gün geçtikçe daha fazla ilgi noktasını oluşturmaya başladı. Kanallar daha hızlı tanınır oldukça, popülerliği yakalayabilir ve kazanılan abone ve etkileşimler de artmaya başladı.

Ancak bunun olması için izlenme oranlarının ve beğenilerin artması da önemli bir noktayı oluşturuyor. Etiket kullanmak, yüksek çözünürlüklü videolar yapmak, özgün olmak yanında Youtube için tasarlanmış çeşitli hizmetleri satın alma da yapılabilir.

Bu işlemlerden bir tanesi olan Youtube beğeni hizmeti, etkileşimlerin artmasına yardımcı olacaktır. Keşfet bölümüne çıkmak, kaliteli videolar üretmek ve kanalınızı destekleyecek abone ve beğeniye ulaşmak için satın alacağınız beğeni, fark edilmenizi ve daha fazla kitleye hitap etmenize de olanak tanıyor.

Daha Fazla Youtube Abonesi Elde Edebilirsiniz

Daha fazla Youtube abonesi elde etmenin yöntemi sabır ve özen gerektiriyor. Etkileşimde olduğunuz her YouTuber, size hemen abone olmayacaktır. Ancak günümüzde bu sorun olmuyor.

İçeriklere gerçek ilgi göstermeyi devam ederseniz, kısa sürede keşfedilirsiniz. Ayrıca geride kalan her yorum ise, videonuza direkt olarak gerçekleşen bağlantıyı oluşturur. Bunun yanında daha fazla abone istemek, daha fazla beğeni ve yorum almak için, başkalarına da aynısını yapmanız gerekecektir.

Profesyonel Youtube Çözümlerine Ulaşın

Sosyal medyayı aktif kullanmak, günümüzün en önemli hususlarından biridir. Özellikle dünyanın ikinci en büyük arama platformu olan Youtube, profesyonel çözümlere ulaşmak, daha fazla izleyici ve beğeniye sahip olmak için güvenebileceğiniz platformlara ihtiyacınız vardır.

Güvenilir şekilde profesyonel Youtube çözümlerine ulaşabileceğiniz en emin yol ise Youtube Market platformundan geçiyor. Tamamen kurumsal ve faturalı çalışan, kredi ve banka kartı, havale ve EFT gibi yöntemlerle hizmet satın alma işlemlerini SSL güvencesi altında gerçekleştireceğiniz sitede güvenilir çözümlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.