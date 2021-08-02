Rus şarkıcı, Antalya'daki yangını alaya alan paylaşım yaptı
|02 Ağustos 2021 14:59
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Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlara profesyonel ekipler ve vatandaşların desteğiyle müdahaleler sürüyor.
Turistik kent Antalya'yı etkisi altına alan orman yangınlarıyla birlikte oteller de büyük risk altına girerken, vatandaşların zarar görmemesi için gerekli çalışmalar yürütüldü.
Yangın çıkan bir bölgede bulunan otelde konaklayan Rus şarkıcı İrina Waimer da yangın anlarına dair paylaşım yaptı.
OTELE YAKLAŞAN DUMANLA POZ VERİP EĞLENDİ
Yaptığı paylaşıma oyun süsü veren Waimer, el ve mimik hareketleriyle alay ederken, arkadan otele yaklaşan dumanlarla fotoğraf çekildi.
"AMACIM TÜRK HALKINI İNCİTMEK DEĞİLDİ"
Waimer, paylaşımı üzerine tepki çekmesinin ardından gönderisini silerek özür metni yayınladı. Waimer'ın yayınladığı metinde,
"Yapmış olduğum paylaşımın maksadını aşmış olması sebebiyle Türk halkından özür dilerim. Amacım kesinlikle Türk halkını incitmek değildi. En kısa zamanda tüm yaraların sarılması dileğiyle..."ifadeleri yer aldı.
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