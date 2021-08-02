Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de orman yangınlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki orman yangınları nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Devletimiz, hükümetimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir. Hizmetinde olmaya da devam edecektir." dedi.

Elvan, Aydıncık'taki AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, farklı kentlerdeki orman yangınlarının söndürülmesi için insanüstü bir mücadele verildiğini söyledi.

Çok sayıda yangının kontrol altına alındığını anımsatan Elvan, "Kahraman ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak birçok noktada yangınların kontrol altına alınmasını sağladı ancak hala devam eden yangınlar da var. Bunun için de yoğun bir mücadele devam ediyor. Öncelikli olarak bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Elvan, orman yangınlarından Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinin de etkilendiğini dile getirerek, "Mersin'de Silifke ve Aydıncık ilçelerimiz, bu yangınlardan önemli ölçüde etkilendi. Şu anda Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde yangın tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. 150'nin üzerinde vatandaşımız yangından etkilenmişti. Tamamının tedavileri hastanelerde tamamlandı ve taburcu oldular." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarında zarar gören alanları "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan ettiğini hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yangınlar konusunda yakinen gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Devletimizin, hükümetimizin imkanları neyse bu imkanlar nispetinde milletimize gerekli her türlü desteği vereceğimizi de bizatihi kendisi ifade etti. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangın yaşayan yerlerimiz afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bütün olarak karşılanacağını da ifade etti. Bu çerçevede vergilerin, SGK primlerinin, Tarım Kredi Kooperatifleri kredileri ile esnaf kredilerinin ertelenmesi noktasında da gerekli adımlar atıldı."

- "Aydıncık ve Silifke'de hasar tespit çalışmaları hemen hemen tamamlandı"

Elvan, kentteki hasar tespit çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Mersin'de, Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Bina ve eşya hasar tespit çalışmaları tamamıyla bitti. Diğer taraftan ekili ve dikili alanlar ile hayvancılık alanındaki hasar tespit çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Yüzde 70'in üzerinde bir tamamlama söz konusu. Girilemeyen bazı alanlar var. Bu alanlara yönelik de çalışmaları muhtemelen bugün, en geç yarın tamamlamış olacağız. Devletimiz, hükümetimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir. Hizmetinde olmaya da devam edecektir. Özellikle bu yangınların söndürülmesi hususunda çok büyük bir çaba sarf eden tüm bakanlıklarımıza, kurum elemanlarımıza, emniyet güçlerimize, jandarmamıza, silahlı kuvvetlerimize, Orman Genel Müdürlüğümüze, tüm kamu personeline çok teşekkür etmek istiyorum. Ormanlardaki yangınların söndürülmesi noktasında gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Toplantıya Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını 31 Temmuz, Silifke ilçesinde de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.