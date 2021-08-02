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Ulaştırma Bakanlığı, tüm imkanlarını yangın bölgelerine seferber etti

Bakanlık, Antalya, Adana ve Muğla'daki orman yangınları söndürme çalışmalarına 147 ekipman ve 242 personelle katkı sağlıyor- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat ve Gündoğmuş'ta zarar gören alanları helikopterle inceledi
02 Ağustos 2021 15:16
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Ulaştırma Bakanlığı, tüm imkanlarını yangın bölgelerine seferber etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat ve Gündoğmuş'ta helikopterle incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının çıktığı ilk günden itibaren bölgede bulunan Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Bakanlık ekipleri de bölgedeki orman yangınlarına çok sayıda iş makinesi ve personelle müdahalede bulunurken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait hızlı tahlisiye botları ise Bodrum Güvercinlik Koyu'nda ve Tersaneler Bölgesi'ndeki yangınlara denizden müdahale edilip, itfaiye araçlarına su sağlanıyor.

Gerekli hallerde yangından etkilenen vatandaşlar tahliye ediliyor, diğer tahlisiye botları ve römorkörler de Marmaris ve Bodrum bölgesinde hazır bekletiliyor.

- Karayolları da 147 ekipman ve 242 personel yangınla mücadele ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı birçok ekip ve personel sahada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor, karayolları bölge müdürlükleri de çalışmalara destek sağlıyor.

Bakanlığın yangın bölgelerindeki il il çalışmalara katılan ekip ve personellerin sayısı da şöyle:

"Manavgat Yeniköy ve Gündoğmuş ilçeleri, Alanya civarındaki yangınlarda 2 akaryakıt nakil aracı, 9 çekici ve treyler, 6 dozer, 8 ekskavatör, 2 greyder, 13 panel pikap, 8 binek, 17 kanal kazıcı, 6 yükleyici, 24 arazöz, 2 kamyon, 1 yatakhane treyler olmak üzere toplam 97 araç ve 126 personel çalışmalara katıldı.

Bodrum ve Marmaris bölgelerindeki yangınlarda 6 arazöz, 1 yükleyici, 2 treyler, 2 dozer, 4 pick-up, 1 kamyon, 3 ekip kamyonu, 2 trafik ekip aracı, 1 kasalı kamyon, 1 kanal kazıyıcı, 1 ekskavatör, 1 forklift olmak üzere 24 ekipman ve 46 personel çalışmalara katıldı. Mersin, Adana ve Osmaniye'de, 1 dozer, 7 greyder, 6 yükleyici, 6 kamyon, 6 pikap olmak üzere 25 ekipman ve 70 personel yangınla mücadele ediyor."

Karaismailoğlu, Sırtköy, Aşağıışıklar, Aravcasuyu ve Gebece mahallelerinde evleri, ahırları, otomobilleri yanan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, gazetecilere, Antalya ve Muğla'da maalesef çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Afetin hala devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, yangınları söndürmek için binlerce kişiyle çok sayıda helikopter ve uçakların mücadele verdiğini ancak sıcak hava ve düşük nemin işlerini zorlaştırdığını kaydetti.

Yangınların en kısa sürede bitmesini temenni eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yangının geçtiği bölgelerde hasar tespitleri yapıyoruz. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir mücadele veriyoruz. İnsanların dertlerini dinleyip acil ihtiyaçlarını çözmek için sürekli sahadayız. Onlarla beraberiz. Bir taraftan da yangınla mücadeleyi olağanüstü bir güçle devam eden işçilere, itfaiye erleriyle bulup onları motive ediyoruz. Bu mücadeleyi verirken birileri tarafından oturdukları yerden yalan yanlış dezenformasyonlar yapılıyor. Vatandaşlar devletine güveniyor. Devletin de vatandaşına sahip çıkmasıyla bunların üstesinden geleceğiz. Bu yalanlara kimse aldırış etmesin. Kimse merak etmesin en kısa sürede yangının izlerini kaldıracağız. Bu mücadeleden başarılı şekilde çıkacağız."

Yangının devam ettiği bölgelerde elektrik kesintilerinden dolayı haberleşmelerde de sıkıntı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, mobil haberleşme araçlarının bölgelerde teyakkuz halinde olduğunu, Marmaris'te denizden de ekiplerin lojistik destek verdiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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