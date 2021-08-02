Hakkari-Van karayolunda toprak kayması meydana geldi
|02 Ağustos 2021 15:22
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Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.
Van'da öğle saatlerinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı.
Başkale ilçesinde 2 günden bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların ardından birçok noktada yaşanan taşkınlardan dolayı Van-Hakkari karayolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi.
İlçede selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de kapanan yolda incelemelerde bulundu.
Görevlilerden bilgi alan İnce, iş makinalarının yolda biriken çamur ve taş parçalarının temizlenmesi çalışmalarını takip etti.
Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.
Ayrıca sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de taşkınlar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı
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