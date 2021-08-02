1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir kargo şirketi yangın bölgesine yardım kolilerini ücretsiz taşıyacak

Yurtiçi Kargo, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını ücretsiz olarak taşıyacağını açıkladı.
02 Ağustos 2021 15:28
+Aa- Yazdır
Bir kargo şirketi yangın bölgesine yardım kolilerini ücretsiz taşıyacak

Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, yangın bölgelerinde bulunan belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri ücretsiz taşımak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Şirket, yardım kampanyası kapsamında bölgelerdeki acil ihtiyaçtan dolayı ilk olarak, yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarının yer aldığı kitleri bölgeye ulaştırmak için de yola çıkacaklarını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına bir su da biz taşıyoruz. Yangın bölgelerinde bulunan belediyeler ile yaptığımız görüşme sonucunda acil ihtiyaçların listesini belirledik. İhtiyaçlar doğrultusunda bugünden itibaren aşağıda belirtilen tüm yardımları ücretsiz taşıyoruz. (Yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, iş ayakkabısı, kafa lambası, N95 maske, kalın çorap, el feneri.) Ayrıca durumun aciliyetinden dolayı yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarından oluşan binlerce kiti ise şirket olarak biz satın alıyor ve yola çıkıyoruz. Siz de size en yakın birimimizden afet bölgelerine yardımlarınızı gönderebilirsiniz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiası yalanlandı
02 Ağustos 2021 16:37		 KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
02 Ağustos 2021 13:47
Klimada yoğun talep var, sıra bekliyorlar
01 Ağustos 2021 14:19		 Enerjisa, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek
31 Temmuz 2021 11:32
Dış ticaret açığı haziranda azaldı
30 Temmuz 2021 10:33		 Avrupalı bizden alıp iki katına satıyor
30 Temmuz 2021 09:12
Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu
29 Temmuz 2021 13:23		 Çinli şirketler yatırımını artıracak
29 Temmuz 2021 06:54
TBB'den sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı
28 Temmuz 2021 11:56		 ABD'den Türk oyununa 60 milyon dolar yatırım
27 Temmuz 2021 06:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın19:52 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:35 - 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'19:13 - 'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı19:12 - Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu19:11 - Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
19:06 - Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı18:45 - Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı18:42 - THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması18:37 - Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'18:34 - İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı18:27 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli18:09 - Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'18:06 - İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği18:02 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
17:56 - Avro 10 TL'nin altına geriledi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
Türkiye genelindeki elektrik kesintileri meydana geldi
Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini lunaparkta hissetmek 1
eeee 1
sallanmak 3
anız yakmak 2
keçileri kaçırmak 1
Teknoloji 1
sözlükte kafa şişirmek 2
dut şurubu 1
köy sesi 4
ayrılık sandalı 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam