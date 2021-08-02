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Memur-Sen, zam teklifinin 12 Ağustos'tan önce sunulmasını istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Biz teklifimizi açıklarken, Kamu İşveren Heyeti'nin de ilk teklifini görüşmelerin başladığı gün verilmesi yönünde çağrı yapmıştık. Bugün belirlenen görüşme takvimine göre Kamu İşveren Heyeti 12 Ağustos'ta ilk teklifini sunacak. Bizim taleplerimiz net, Kamu İşveren Heyeti'nin 12 Ağustos'a kadar beklemesine gerek yok. Bu tarihten önce teklifini sunabilir ve sunmalıdır da"
02 Ağustos 2021 15:39
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerine yönelik taleplerinin net olduğunu belirterek Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini sunmak için 12 Ağustos'u beklemesine gerek olmadığını bildirdi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı.

Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak yaptığı konuşmada, sözleşme sürecinin salgın sonrası normalleşme iradesini destekleyecek, hayatın olağan akışına dönüşünü hızlandıracak hükümler üreten ve içeren tarihi bir fırsat olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin kamu görevlileri ve kamu personel sistemi açısından normalleşme ve teşvik paketi işlevleri görmesini istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu İşvereni tarafı da emek tarafı da hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert olmalı, empatik tavrı esas almalıdır. Toplu pazarlık masasını ve sürecini, maaşları ve ücretleri artıran bir mekanizmadan ibaret göremeyiz. Bu masa, maaş ve ücretler yanında, hakları da fırsatları da imkanları da artırmak için vardır. Bu masada bencilliğe de cimriliğe de yer olmamalıdır. Sorunların mertçe konuşulduğu, bölüşümün cömertçe gerçekleştiği bir zemin olmalıdır. Bu dönem, 5. Dönemde yapılan hataların, ihmallerin ve/veya bilinçli tutumların gerçekleşmeyeceği inanç ve kanaatindeyiz."

- "Maaşlar döviz ve altın karşısında kuşa döndü"

Yalçın, refahtan pay konusunda bazı kesimlerin ıskalandığı, enflasyona dair tahmin, beklenti ve hedefler ile gerçekleşmelerinin arasındaki uyumsuzluğun sürdüğünü ifade ederek, "Son 10 yılda gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle yapılan kıyaslamasında iki kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaşlarında yapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı herkesin bildiği, dillendirdiği, Kamu İşveren Heyetinin ise görmezden geldiği veriler olarak karşımızda duruyor." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarının enflasyon karşısında eridiğini kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Toplamda yüzde 14,74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük tarihinden bugüne kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 24,29, dolar kurunda yüzde 46,05, avro kurunda yüzde 54,50, altın fiyatında yüzde 71,33 oranında artış gerçekleşti. Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve aylıklar, döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü."

- "91 teklif sözleşme masasına sunuldu"

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in toplu sözleşmeye ilişkin talepleri birlikte oluşturduğunu anımsatan Yalçın, "Genel toplu sözleşmeye ilişkin teklif paketinin, 40'ı geçmiş dönem Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları, 51'i ise bu sözleşmeye mahsus ortak çalışma ürünü olmak üzere toplam 91 teklifi Memur-Sen ve Kamu-Sen'in ortak teklifi olarak masaya sunulmuştur." diye konuştu.

Yalçın, salonun çıkışında basın mensuplarına toplantıya dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kamu İşveren Heyetinin ilk teklifini 12 Ağustos'ta verecek olmasıyla ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi:

"Biz teklifimiz açıklarken, Kamu İşveren Heyeti'nin de ilk teklifini görüşmelerin başladığı gün verilmesi yönünde çağrı yapmıştık. Bugün belirlenen görüşme takvimine göre Kamu İşveren Heyeti 12 Ağustos'ta ilk teklifini sunacak. Bizim taleplerimiz net, Kamu İşveren Heyeti'nin 12 Ağustos'a kadar beklemesine gerek yok. Bu tarihten önce teklifini sunabilir ve sunmalıdır da."
Anadolu Ajansı
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