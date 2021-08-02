Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Güney ve Buldan ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
|02 Ağustos 2021 15:56
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı
02 Ağustos 2021 19:06
|Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
02 Ağustos 2021 18:27
|Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor
02 Ağustos 2021 17:19
|Bakmaya korkanlar varken o üretim tesisini kurdu!
02 Ağustos 2021 17:17
|Sıcak hava dalgaları son 20 yılda en yüksek sayıya ulaştı
02 Ağustos 2021 17:03
|Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu
02 Ağustos 2021 17:02
|O öğretmen aşı karşıtı değildi
02 Ağustos 2021 16:59
|El Bab gazisi uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
02 Ağustos 2021 16:32
|'Ağaç dede'ler 10 yılda binin üzerinde fidan dikti
02 Ağustos 2021 16:29
|'Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil'
02 Ağustos 2021 16:27