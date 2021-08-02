Turizmcilerden aşı yaptıranlara yüzde 25 indirim
Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) ile İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşıya karşı teşvik kampanyası protokolü imzalandı.
|02 Ağustos 2021 16:09
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İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile TİSAD Başkanı Murat Çavga arasında "Pandemi Sürecinde Aşı Çalışmaları ve Turizm Odaklı İndirim Kampanyası" protokolünün imzalandığı belirtildi.
Kampanyaya katılan 35 firmanın, işletmelerinde yüzde 10 ila 25 oranlarında indirim uygulayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İndirimden faydalanmak için E-Nabız ya da HES uygulaması üzerinden çift doz aşınızın tamamlandığını ya da 15 Temmuz tarihinden sonra ilk doz aşınızı olduğunuzu belgelemeniz yeterlidir. Kampanya 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçerlidir."
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