1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un hiç yağış almazsa 7 ay yetecek suyu var

Hiç yağış olmasa bile barajlarda İstanbul'a 7, Ankara'ya 6, İzmir'e 12 ay yetecek su bulunuyor.
02 Ağustos 2021 16:16
+Aa- Yazdır
İstanbul'un hiç yağış almazsa 7 ay yetecek suyu var

İklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı olarak son dönemde Türkiye'de meteorolojik kuraklık yaşanmasına rağmen, içme suyu açısından ciddi bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Devlet Su İşletmeleri (DSİ) tarafından anlık izlenen toplam 381 barajda aktif doluluk oranı temmuz sonu itibarıyla yüzde 36,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu barajlar kullanım maksatlarına göre kategorize edildiğinde ise içme suyu için yüzde 42, sulama için yüzde 36, enerji için yüzde 37 doluluk oranlarına sahip olduğu görüldü.

Geçen yıl ise doluluk oranları, içme suyunda yüzde 54, sulamada yüzde 53, enerji maksatlı barajlarda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Son zamanlarda yaşanan kuraklık periyodunda Türkiye'de inşa edilen su depolama tesisleri nedeniyle ciddi bir su sıkıntısının yaşanması beklenmiyor. Buna karşılık halen tarımsal sulamanın yapıldığı bazı yerlerde tasarruflu su kullanılıyor.

İstanbul'un hiç yağış almazsa 7 ay yetecek suyu var

İstanbul'a su sağlayan barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 69 seviyesinde hesaplanırken, bu oran İstanbul hiç yağış almazsa 7 ay yetecek seviyede bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 57 seviyesindeydi.

Ankara'da ise barajlardaki aktif doluluk oranı yüzde 20 gözükürken, yağış almasa bile başkentin yaklaşık 5,9 ay yetecek suyu olduğu hesaplandı. Ankara'da da su sıkıntısı yaşanması beklenmiyor. Geçen yılki doluluk yüzde 26 olarak kayıtlara geçmişti.

İzmir için de herhangi bir su sıkıntısı olmadığı belirtildi. İzmir'e su sağlayan barajlarda aktif doluluk oranı ise geçen ay sonu itibarıyla yüzde 30 olarak ölçüldü. İzmir'de günlük su ihtiyacının yüzde 50'ye yakınını yer altı suyu kuyularından karşılama imkanı da olduğu belirtiliyor. Geçen yılki doluluk ise İzmir için yüzde 24 seviyesindeydi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı
02 Ağustos 2021 19:06		 Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
02 Ağustos 2021 18:27
Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor
02 Ağustos 2021 17:19		 Bakmaya korkanlar varken o üretim tesisini kurdu!
02 Ağustos 2021 17:17
Sıcak hava dalgaları son 20 yılda en yüksek sayıya ulaştı
02 Ağustos 2021 17:03		 Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu
02 Ağustos 2021 17:02
O öğretmen aşı karşıtı değildi
02 Ağustos 2021 16:59		 El Bab gazisi uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
02 Ağustos 2021 16:32
'Ağaç dede'ler 10 yılda binin üzerinde fidan dikti
02 Ağustos 2021 16:29		 'Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil'
02 Ağustos 2021 16:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın19:52 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:35 - 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'19:13 - 'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı19:12 - Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu19:11 - Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
19:06 - Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı18:45 - Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı18:42 - THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması18:37 - Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'18:34 - İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı18:27 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli18:09 - Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'18:06 - İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği18:02 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
17:56 - Avro 10 TL'nin altına geriledi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
Türkiye genelindeki elektrik kesintileri meydana geldi
Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muratpaşa 1
atalarımızdan öğrendiklerimiz 1
ayaklarına kara su inmek 1
Teknoloji 1
nar 1
şimdiden özlemek 1
dargın ayrılmayalım 2
ege ekspresi 1
tüm illeri raylarla bağlamak 3
sıcaklıkların 8 derece düşecek olması 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam