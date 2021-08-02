1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Sen Başkanı Kahveci: Memur maaşı aylık 51 dolar eridi

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarının eridiğini belirterek, sonradan ödenen enflasyon farkının ise geçici çözüm olduğunu erimeyi durdurmadığını bildirdi.
02 Ağustos 2021 16:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantısında konuştu.

Toplu sözleşme masasını, kamu görevlilerinin sorunlarının çözüleceği tek yer olarak gördüklerini söyleyen Kahveci, sözleşme masasının en geniş katılımla ve demokratik ilkelere göre teşekkül ettirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan memurlarımızın grev ve siyasete katılma hakkının önündeki engellerin kaldırılmasının, genel toplu sözleşme görüşmeleri ile hizmet kolu toplu sözleşmelerinin birbirinden ayrılmasının, görüşmelerin farklı zaman ve zeminlerde gerçekleştirilmesinin, toplu sözleşmelerin etkinliğinin artırılması noktasında faydalı ve elzem olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, 4688 sayılı Kanun'un eksik ve yanlış hükümlerinin toplu sözleşme görüşmelerini yalnızca mali ve sosyal haklarla sınırlayarak memurlarımızın yer değiştirme, atama, yükselme, disiplin, unvan değişikliği gibi sorunlarının bu masada görüşülmesini engelleyen hükümlerin değiştirilmesi şarttır."

- "Memur maaşı kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor"

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışında enflasyon hedeflerinin dikkate alındığını aktaran Kahveci, "Buna karşın, gerçekleşen enflasyon hedef enflasyonun yaklaşık ortalama 2,5 katı oluyor. Dolayısıyla memur ve emeklilere hedef enflasyona göre zam yapmanın rasyonel hiçbir dayanağı bulunmuyor. Yıllardır, vatandaşlarımızın zorunlu olarak tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar, memur maaşları için temel kabul edilen enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle kamu çalışanlarının maaşları, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar karşısında her yıl erimektedir." dedi.

Kahveci, 2021 yılı için memur ve memur emeklisine yüzde 3+3 zam öngörülmesine karşın yıllık enflasyonun yüzde 17,53 olarak açıklandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Memur maaşı kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor. Sonradan ödenen enflasyon farkı ise erimeyi durdurmak yerine geçici bir çözüm oluyor. Maaşların döviz kuru karşısındaki durumu ortadadır. 2019 yılında 706 dolar olan ortalama memur maaşı, an itibarı ile 656 dolara düştü. Memur maaşı aylık 51 dolar eridi. 2002'de ortalama memur maaşıyla 22 çeyrek altın alınabilirken bu rakam bugün 6'ya geriledi. 2020 ile 2021'in Haziran ayı arasında dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları bin 262 lira artarken, memur maaşındaki artış enflasyon farkı ve aralık sonuna kadar geçerli olacak temmuz zamlarıyla ortalama 734 lirada kaldı. Yani harcamalar bin 262 lira gelir ise 734 lira arttı. Aile bütçesi son bir yılda aylık 528 lira açık verdi. Durum böyle iken, sermaye sahiplerine sürekli vergi indirimleri, aflar, teşvikler getiriliyor ama bütün yük adaletsiz vergiler yoluyla bizlerin üstüne yıkılıyor. İşte bu yüzden ülkemizin kaynaklarını adilce paylaşalım diyoruz, adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Amacımız kamu çalışanlarını ve emeklileri insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturmaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk Kızılay gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı arttı
02 Ağustos 2021 17:04		 Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
02 Ağustos 2021 16:21
Turizmcilerden aşı yaptıranlara yüzde 25 indirim
02 Ağustos 2021 16:09		 Orman yangınlarını engellemek için öneri: Havai fişeklerin yasaklansın
02 Ağustos 2021 14:13
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık, memurlara yüzde 30 zam istedi
02 Ağustos 2021 13:36		 Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
02 Ağustos 2021 11:20
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
02 Ağustos 2021 00:04		 Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin gözü sözleşmelerde
01 Ağustos 2021 11:05
TESK'ten genelge: İşyerlerinde aşı olmayan çalıştırılmasın!
01 Ağustos 2021 09:36		 Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
01 Ağustos 2021 07:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın19:52 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:35 - 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'19:13 - 'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı19:12 - Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu19:11 - Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
19:06 - Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı18:45 - Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı18:42 - THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması18:37 - Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'18:34 - İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı18:27 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli18:09 - Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'18:06 - İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği18:02 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
17:56 - Avro 10 TL'nin altına geriledi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
Türkiye genelindeki elektrik kesintileri meydana geldi
Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Neden otomobil kullanmıyorum 2
yemek yemek 4
vazgeçme eşiği 4
eeee 1
artan sıcaklıklara klimaların etkisi 3
Sen kal çapımı 1
dargın ayrılmayalım 2
kendini lunaparkta hissetmek 1
anız yakmak 2
jameson 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam