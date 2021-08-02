Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
|02 Ağustos 2021 16:21
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2 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlayan 2021 Toplu sözleşmelerinde çalışma takvimi belli oldu.
Takvime göre 3 ila 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında hizmet kollarının talepleri
müzakere edilecek. 9 ve 10 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline yönelik
teklifler ele alınacak. 11 Ağustos'ta kamu personelinin geneline yönelik teklifler
müzakere edilecek, 12 Ağustos'ta ise hükümet ilk zam teklifini sunacak.
13 ila 16 Ağustos tarihleri arasında ise hizmet kollarına ilişkin raporlar müzakere edilecek.
17 ila 21 Ağustos tarihleri arasında müzakerelere devam edilecek olup, 22 Ağustos'ta toplu sözleşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26 ila 31 Ağustos tarihleri arasında çalışmalara başlayarak, iki tarafın tekliflerinin değerlendirmesi öngörülüyor.
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