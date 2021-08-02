Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi
Muğla il genelinde 6 ayrı noktada devam eden orman yangınları dolayısıyla Fethiye'de paraşüt uçuşları yasaklandı.
|02 Ağustos 2021 16:24
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Bugün Seydikemer'de çıkan yangının ardından getirilen yasağın, bölgedeki yangınlarda görevli helikopter ve uçakların manevralarına engel olmaması için getirildiği belirtildi. Kaymakamlık kararı ile getirilen yasağın ardından dünyaca ünlü Babadağ Pisti'nden paraşütle uçuşlara yasak getirildi. Kaymakam Eyüp Fırat, yasakların yangınların söndürülmesi ile kalkacağını belirtti.
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