Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı
Van'da öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı.
|02 Ağustos 2021 16:46
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Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların ardından birçok noktada yaşanan taşkınlardan dolayı Van-Hakkari karayolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi.
İlçede selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de kapanan yolda incelemelerde bulundu.
Görevlilerden bilgi alan İnce, iş makinelerinin yolda biriken çamur ve taş parçalarının temizlenmesi çalışmalarını takip etti.
Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.
Ayrıca sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de taşkınlar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı.
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