Isparta ve Denizli'de orman yangını
|02 Ağustos 2021 16:50
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ISPARTA'DA ORMAN YANGINI
Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
Kırsal Türlübey Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazözle orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Köylüler, damacanalar ve traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla taşıdıkları sularla alevlere müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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