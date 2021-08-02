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Isparta ve Denizli'de orman yangını

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bir diğer tarafta ise Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
02 Ağustos 2021 16:50
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Isparta ve Denizli'de orman yangını

ISPARTA'DA ORMAN YANGINI

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı.

Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

Kırsal Türlübey Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazözle orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Köylüler, damacanalar ve traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla taşıdıkları sularla alevlere müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA
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