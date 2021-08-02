'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'

Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tedbir amaçlı tahliye çalışmalarının devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Vali Ersin Yazıcı ve Kaymakam Hamza Özbilgi ile incelemelerde bulundu.

"Çalışanlarımız adeta savaşıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalışma yaptığını söyledi. İlçede incelemelerde bulunduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Binlerce çalışanımız burada cansiparane çalışıyor, adeta savaşıyor. Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformayon yaparak, yalan yanlış bilgilerle arkadaşlarımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.

Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

Marmaris yangınının 5. gününde alevler Hisarönü Mahallesini sararken, mahalle tahliye ediliyor.

Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İneğini alandan, sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı. Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.