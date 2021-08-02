O öğretmen aşı karşıtı değildi
|02 Ağustos 2021 16:59
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Yen Asır Gazetesinde yayınlanan aşı karşıtı öğretmen haberine tepki gösteren
Dilbaz, "Yeni Asır Gazetesi yazarı Sebahattin ALP'in gerçek dışı haber ile
çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada Aşı Karşıtı Öğretmen olarak haber
yapılan değerli öğretmen arkadaşım merhum Alaattin GÜLBEY ile ilgili yapılan
gerçek dışı ve taraflı haberler düzeltmem benim meslektaşıma ve sendika üyemize
olan bir borçtur. Asılsız haberler; Öğretmenim tatilde hiç Kuşadası'nda bulunmadı.
Tatil süresince Antalya ve Muğla Akyaka'da bulundu. Teyzesi hiç Covd19 virüsüne
yakalanmadı. Aşı olmadığı iddia edilen anne ve babası 02/04/2021 tarihinde 1.
Doz, 30/04/2021 tarihinde 2. Doz aşılarını yaptırmıştır" dedi
Öğretmenlerin hiçbir zaman aşı karşıtı olmadığını belirten Dilbaz, "Kardeşler de yaş gruplarına göre aşı sıraları geldiğinde Haziran ve Temmuz aylarında aşlarını yaptırmıştır. Öğretmenimiz hiçbir zaman aşı karşıtı olmadı aşı karşıtı bir tutum ve davranış içinde bulunmadı. Pandemi süresince okulların kapalı olması ve sosyal çevresini daraltması nedeni ile aşılamayı ötelemişti. Kıymetli meslektaşım Alaattin Gülbey; İlim, irfan, fen ve bilime inanan Atatürk'ün izinden yürüyen bir öğretmenimizdi" diye konuştu.
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