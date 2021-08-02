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Fırıncılar Odası: Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, korona virüs ile mücadele kapsamında aşı olmayan işçileri fırınlarda çalıştırmayacaklarını açıkladı.
02 Ağustos 2021 17:15
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Fırıncılar Odası: Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, il genelindeki fırın, pastane gibi unlu mamul üretimi yapan tesislerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan personelin çalıştırılmayacağını bildirdi.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmayanların il genelindeki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde çalışmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.

Salgına karşı alınan tedbirlere sektör olarak hassasiyet gösterdiklerini aktaran Dipici, "Fırın, pastane gibi unlu mamuller üreten iş yerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz. Odamız üyelerini uyarıyoruz, aşı olmayan işçiler kısa sürede aşı olmalıdır. Gerekli denetimlere derhal başlayacağız. Bu kapsamda aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımızın gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi." ifadesini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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