Fırıncılar Odası: Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız
|02 Ağustos 2021 17:15
|+Aa- Yazdır
Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, il genelindeki fırın, pastane gibi unlu mamul üretimi yapan tesislerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan personelin çalıştırılmayacağını bildirdi.
Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmayanların il genelindeki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde çalışmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.
Salgına karşı alınan tedbirlere sektör olarak hassasiyet gösterdiklerini aktaran Dipici, "Fırın, pastane gibi unlu mamuller üreten iş yerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz. Odamız üyelerini uyarıyoruz, aşı olmayan işçiler kısa sürede aşı olmalıdır. Gerekli denetimlere derhal başlayacağız. Bu kapsamda aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımızın gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi." ifadesini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın
02 Ağustos 2021 20:20
|'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'
02 Ağustos 2021 19:35
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
02 Ağustos 2021 18:02
|60 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
02 Ağustos 2021 17:21
|Isparta ve Denizli'de orman yangını
02 Ağustos 2021 16:50
|Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı
02 Ağustos 2021 16:46
|Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
02 Ağustos 2021 16:31
|Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi
02 Ağustos 2021 16:24
|İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı
02 Ağustos 2021 09:43
|Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü
01 Ağustos 2021 22:22