1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakmaya korkanlar varken o üretim tesisini kurdu!

Malatya'da yaşayan Ferhat Alaca kanser hastası yakınının tedavi sürecinde ismini ilk kez duyduğu akrep zehrini, hasta yakınını kaybettikten sonra kendi üretmeye başladı. Akrep beslemeye başlayan ve aldığı izinle akrep zehri üretim tesisi kuran Ferhat Alaca, şimdi ise akreplerinin sayısını 30 bine ulaştırmaya çalışıyor. Alaca, çoğaltacağı akreplerin zehrini ise gramı 8 bin 500 dolardan yurt dışına satmayı planlıyor.
02 Ağustos 2021 17:17
+Aa- Yazdır
Bakmaya korkanlar varken o üretim tesisini kurdu!

Malatya'da 34 yaşındaki Ferhat Alaca, 2015 yılında kanser hastası bir yakını için gereken akrep zehrinin bulunması ve hasta yakının ölmesinin ardından akreplere merak duymaya başladı.

Akrep beslemeye başlayan ve zehrin iyi bir kazanç kapısı olduğunu fark eden Alaca, gerekli izinleri alarak Yeşilyurt ilçesinde akrep zehri üretim tesisi kurdu.

Doğadan topladığı 150 kara ve 150 sarı akreple akrep zehri üretim tesisi kuran Alaca, tesisinde 1 biyolog ve 2'de bakıcıya iş verdi. Bakarken bile birçok insanın içini ürküten akreplerin sayısı 6 yıl içerisinde 5 bini buldu.

Alaca, kurduğu üretim tesisini vatandaşların garipsediğini ve 30 bin hedefine ulaştığı zaman gram fiyatı 8 bin 500 dolar olan akrep zehrini yurt dışına satmayı planladığını söyledi.

"Akrep de mi beslenir diyen çok oluyor"

Tesisin sahibi Ferhat Alaca, müteahhitlik yaptığını ve merak üzerine başladığı akrep zehri üretim işini çevresindekilerin garipsediğini belirterek, "Normalde inşaat işiyle ilgileniyorum müteahhitlik yapıyorum. Hobi olarak başladım. Yaklaşık 6 senedir akrep besliyorum. Akrep beslemeye bir tesadüf bir merak üzerine başladık. Bir hastaya akrep zehri lazım oldu o şekilde onun üzerine başladık. Niye böyle bir iş olmasın ki Türkiye'de Malatya'da. O zaman akrep zehri bulunmadığı için alınmadı. Akrep zehri bulunmadı kısa zaman sonra hasta öldü. Çok bilinmedik bir iş olduğu için. Ondan sonra merak ettik. Önce hobi amacıyla başladık. Ondan sonra profesyonel bir şekilde izinlerini aldık. Şu an 5 bin akrebimiz var. Şu an burada çalışan biyoloğumuz, veterinerimiz, iki tanede çalışan bakıcımız var. Şu an için kazanç yok. Sadece üretiyoruz hayvanı. Belli bir sayı düşünüyoruz satmak için. Bir de pandemiden dolayı görüşme yaptığımız ama ulaşamadığımız kişiler var özelikle yurtdışında. Hedefimiz şuan 30 bin ama 1 milyon tanelik tesis kurulmuş şuan. Akrep de mi beslenir diyen çok oluyor. Çok garipsiyen var" dedi.

Gramı 8 bin 500 dolar, 30 bin adetten sonra satacak

Akreplerin dönem dönem kendilerini ısırdığını ve 30 bin adet sayısına ulaştıktan sonra gram fiyatı 8 bin 500 dolar akrep zehrini satmayı hedeflediklerini belirten Alaca, "Dönem dönem ısırıyor. Yani dikkatli olduğumuz için bunun ilk ısırığı çok da zehirli değil. El uyuşması yada ısırdığı yerlerde uyuşmalar oluyor ama bunun ikinci ısırması aslında çok daha güçlü. Ona izin vermiyoruz. Türkiye'de iki üç yerde akrep zehri üretim tesisi var diye biliyorum. Bu zehirleri aslında dünyada Fransa takip ediyor. Andırektanus Akrebi türünün zehir fiyatı gramı 8 bin 200 dolar, Leirus Akrebi fiyatı da 8 bin 500 dolar. 30 bin adetten sonra zehir satışına başlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Akreplere şu an ben bakıyorum ve akrep bakıcısıyım"

Akrep zehri üretim tesisinde bakıcı olarak çalışan Murat Şahin, mesleğini garipsiyenler olduğunu ve yaptığı işin tehlikeli olduğunu belirterek, "Şu anda buradaki akreplere bakıyoruz. Günlük rutin olarak yem su ve hastalık olarak onları takip ediyoruz. Akreplere şu an ben bakıyorum ve akrep bakıcısıyım. Mesleği muhakkak garipsiyen oluyor ama bir şekilde alıştırıyoruz onları da. Tehlikeli ama biz eğitimini aldığımız için bir sıkıntı yaşamıyoruz, şu an alıştık" ifadelerini kullandı.

"Ayrı ayrı kaplarda bazıları koloni halinde besleniyorlar"

Akrep zehri üretim tesisinin biyoloğu Eren Arslan, hayvanların ayrı ayrı kaplarda koloniler halinde beslendiğini ifade ederek "Haftalık ve günlük hayvanların rutin bakımından Murat abi sorumluydu. Bende günlük olarak hayvanların sağlıyla ilgileniyorum. Bu hayvanlar hepsi ayrı ayrı kaplarda bazıları koloni halinde besleniyorlar. Günlük bakımlar yapılıyor. Suları veriliyor. 150'şer adet akreple başlamıştık. Bu hayvanları üreterek şuan elimizde 5 bin adet hayvanımız var. Daha da fazla üretip bu zehri satarak ülkemize döviz girişi yaparak katkıda bulunmak istiyoruz. Gram fiyatımız biz belirlemediğimiz için yurtdışındaki fiyatlardan bahsediyoruz biz. Ne zaman satış olursa biz de net bir fiyat verebiliriz o zaman. Burası tesis olarak geçiyor. Zaten ruhsatlandırmalar Tarım ve Orman Bakanlığından yapıldı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı
02 Ağustos 2021 19:06		 Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
02 Ağustos 2021 18:27
Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor
02 Ağustos 2021 17:19		 Sıcak hava dalgaları son 20 yılda en yüksek sayıya ulaştı
02 Ağustos 2021 17:03
Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu
02 Ağustos 2021 17:02		 O öğretmen aşı karşıtı değildi
02 Ağustos 2021 16:59
El Bab gazisi uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
02 Ağustos 2021 16:32		 'Ağaç dede'ler 10 yılda binin üzerinde fidan dikti
02 Ağustos 2021 16:29
'Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil'
02 Ağustos 2021 16:27		 İstanbul'un hiç yağış almazsa 7 ay yetecek suyu var
02 Ağustos 2021 16:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın19:52 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:35 - 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'19:13 - 'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı19:12 - Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu19:11 - Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
19:06 - Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı18:45 - Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı18:42 - THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması18:37 - Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'18:34 - İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı18:27 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli18:09 - Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'18:06 - İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği18:02 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
17:56 - Avro 10 TL'nin altına geriledi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
Türkiye genelindeki elektrik kesintileri meydana geldi
Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günler torbaya mı girdi 2
jameson 1
telefon 2
evgeny grinko 1
Hacının şalgamı 1
trendeki wc 3
elektrik kesintisi 1
öküzün trene bakması 3
bir fotoğraf karesi 3
eeee 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam