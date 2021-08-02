1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor

Sürekli kullanılan 'akkase ebru' tekniğini, ilk kez cami duvarlarını süslemek için kullanan ebru ustaları, yıllardır emek verdikleri sanatla cami duvarlarını bezemenin gururunu yaşıyor.
02 Ağustos 2021 17:19
+Aa- Yazdır
Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor

Yaklaşık 2 yıl önce Kilis'te harabeye dönen camilerde yapılan tadilat sırasında, cami duvarlarında süslemelerin olmadığı bilgisine ulaşan Hattat Mahmut Şahin, hat ve ebru sanatı alanında yetişen ustalar ile bir araya gelerek, çalışma başlattı.

Mahmut Şahin önderliğinde çalışmalara başlayan sanatkarlar, cami duvarları için İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafa-i Raşidin efendilerimizin isimleri) hazırladı.

Dünyanın en zor tekniği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümündeki usta ebru ve hat öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan 'akkase yöntem' ile cami duvarlarını bezedi.

2 yıl önce başladı, hala sürüyor

2 yıl önce Kilis'teki camiler için hattat Mahmut Şahin önderliğinde, ebru ve hat sanatındaki ustalar işbirliğinde başlayan çalışmalar, günümüzde de hala devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Akademi Lise'de ebru öğretmeni olarak görev yapan Meral Oruç, 10 yıldır ebru sanatı ile ilgilendiğini ve onu öğrencilerine öğrettiğini söyledi.

"Camilere akkase tekniği ile ebru yapan tek grubuz"

Akkase tekniğini tüm ebru sanatçılarının kullandığını belirten Oruç, şu ifadeleri kullandı:

"Ebrucularımız bu tekniği kullanıyor fakat Mahmut Şahin hocamız ile yürüttüğümüz camilerdeki Cihar Yar-i Güzin yazıları akkase tekniğinde ilk kez biz kullandık. Camilere akkase tekniği ile ebru yapan tek grubuz. Yaklaşık 2 senedir devam ediyoruz. Adıyaman'da 12, Kilis'te 14, Gaziantep'te 12 camiyi sanat eserlerimizle süsledik. Mahmut Şahin hocamızın hat ve ebru sanatı öğrencileri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Sanatkar Meral Oruç, hayırlı bir işe vesile olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Mahmut Şahin'e önderliği için teşekkürlerini sundu.

"Camilerde eserlerimiz sergileniyor"

Ebru sanatı alanında 10 yılını geride bıraktığını anlatan Akademi Lise öğretmeni Havva Altunbaş ise "Mahmut hocamıza Kilis'te harap olmuş camiler olduğu, camilerde tadilat yapıldığı ve duvarlarında yazılar olmadığı söylendi. Daha sonra hocamızdan cami duvarları için süsleme talep edildi. Hemen çalışmalara başlayan Mahmut hocamız, cami duvarları için hat sanatı yapmaya başladı. Daha sonra biz ebrucu arkadaşlara da söyledi, bizler de onun önderliğinde çalışmalarımızı yaptık. Camilerde bizim eserlerimiz sergileniyor" dedi.

"Allah rızası için yaptık"

Cami duvarlarını, 10 yıl emek verdiği ebru sanatı ile süslemenin güzel bir duygu olduğuna dikkat çeken Altunbaş, "Biz Allah rızasını gözeterek yaptık. Hiçbir maddi bir gelir beklemedik. Bizim eserlerimiz camilerimizde süsleniyor ve orada namaz kılınıyor. Bu çok güzel bir duygu. İnşallah daha çok yaparız" diye konuştu.

"Sadece 2 şehirde yapılıyor"

Camilere giden akkase yazılarının, sadece Kocaeli ve İstanbul'dan gönderildiğini kaydeden Altunbaş, "Akkase ekibinde ben, Meral Oruç, Nesrin Tokgöz ve Yasemin Coşkun, İstanbul'dan da Meryem Özkaya arkadaşımız yer alıyor" sözlerine ekledi.

Öte yandan, Mahmut Şahin başkanlığındaki hat ve ebru sanatçılarından oluşan ekipte şu isimler yer aldı:

"Havva Altunbaş, Meral Oruç, Yasemin Çoşkun, Nesrin Tokgöz, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, İnci Şar, Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt, Selma Erenoğlu, Yasemin Erenoğlu ve Mahmut Şahin"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı
02 Ağustos 2021 19:06		 Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
02 Ağustos 2021 18:27
Bakmaya korkanlar varken o üretim tesisini kurdu!
02 Ağustos 2021 17:17		 Sıcak hava dalgaları son 20 yılda en yüksek sayıya ulaştı
02 Ağustos 2021 17:03
Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu
02 Ağustos 2021 17:02		 O öğretmen aşı karşıtı değildi
02 Ağustos 2021 16:59
El Bab gazisi uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
02 Ağustos 2021 16:32		 'Ağaç dede'ler 10 yılda binin üzerinde fidan dikti
02 Ağustos 2021 16:29
'Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil'
02 Ağustos 2021 16:27		 İstanbul'un hiç yağış almazsa 7 ay yetecek suyu var
02 Ağustos 2021 16:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın19:52 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:35 - 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'19:13 - 'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı19:12 - Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu19:11 - Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
19:06 - Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı18:45 - Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı18:42 - THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması18:37 - Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'18:34 - İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı18:27 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli18:09 - Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'18:06 - İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği18:02 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
17:56 - Avro 10 TL'nin altına geriledi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
Türkiye genelindeki elektrik kesintileri meydana geldi
Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalbi güzel insanlar 1
Köy kokusu 1
jameson 1
algısı düşük insanlarla tartışmamak 2
pazartesi sendromu 1
sözlükte kafa şişirmek 2
Sen kal çapımı 1
muratpaşa 1
çocuksu haller 1
eyyamı bahur 2
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam