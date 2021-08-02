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60 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor

Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Havadan çekilen görüntüsü ile Hollywood filmlerini anımsatan yaklaşık 60 milyon lira değerinde 400 araç arasındaki lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekiyor.
02 Ağustos 2021 17:21
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60 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor

Elazığ'ın Hicret Mahallesinde 2009 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 60 milyon değerinde 400 araç bulunuyor. Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan da, ilgili kurumlardan çözüm üretilmesini bekliyor.

Her geçen gün icralık araç sayısının arttığına dikkat çeken işletme sahibi Ömer Ertan, "Elazığ ilinde Hicret Mahallesinde Yediemin olarak faaliyet göstermekteyiz. Burada yaklaşık 400 aracımız mevcut. Her geçen gün bu araç sayıları artmaktadır. Aşırı derecede icralık araçlar çoğalmaktadır. Her geçen gün yerimiz daralmaktadır, yer sıkıntısı çekmekteyiz. Bundan dolayı devlet büyüklerimizden çözüm üretilmesini istiyoruz" dedi.

"Halkanın en büyük çarkı buradadır"

Çürümeye terk edilen araçların tekrardan ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getiren Ertan, "Burada genelde kazalı, ehliyetsiz, sigortasız, yanlış park ve daha çok olan icralık araçlar mevcuttur. Gerçekten araba mezarlığı oluyor. Her geçen gün bu mezarlıktaki sayılar artıyor. Buradan çıkan bir araç vergilerini ödeyecek, araç muayenesini ve sigortasını yapacak, benzin alacak, oradan tamirciye gidecek ve tamirci kazanacak. Bir çark dönmeye başlayacak, bununla beraber diğer çarklar da dönmeye başlayacak. Bu küçük bir çark olarak görünüyor ama halkanın en büyük çarkı buradadır" diye konuştu.

"Burada tahmini 50 ile 60 milyon TL'lik araç yatmaktadır"

2009 yılından beri yatan araçların mevcut olduğunu belirten Ertan, "Biz buna da bir çözüm bulamadık ve çözüm bulunmasını istiyoruz. Vatandaş yakalamasını kaldırtabilse yardımcı olacağız. Hem o kurtulsun hem biz kurtulalım. En azından sıcak bir döngü sağlamış olacağız. Avukatlarımız bu konuda çok sıkılar, vatandaşlara yardımcı olmuyorlar, araçların satımına da izin vermiyorlar. Bundan dolayı herkes mağdur oluyor. Şuan Maliye ve Hazine Bakanlığımıza en büyük katkı, yedieminlerden gelir. Burada 100 bin liralık bir arabanın ihale ile satılmasını düşündüğünüz zaman vergileriyle beraber 10 bin lira civarında devlete bir katkı gelir. Burada 400 tane araçtan bahsediyoruz, bunlar iş makinaları ve ticari araçlar olduğu zaman daha yüksek meblağlara ulaşıyor. Büyük bir açığı kapatmış olur. Burada tahmini 50 ile 60 milyon TL'lik araç yatmaktadır" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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