Motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam
Motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
|02 Ağustos 2021 17:35
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(EPGİS) Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak
İşte EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle;
03/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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