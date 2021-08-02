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Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya:- "Bu merkez genel koordinasyonu sağlıyor. Yangın büyüklüklerini de dikkate alarak illerden gelen talepleri karşılıyoruz"
02 Ağustos 2021 17:45
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Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yurt genelindeki orman yangınlarını takip ediyor, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüler ve ihbarlar doğrultusunda yangınlarla mücadele için koordinasyon sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm yangın söndürme çalışmalarının merkezden yönetildiğini söyledi.

Merkezde entegre olarak 3 sistemin çalıştığına dikkati çeken Özkaya, navigasyon sistemiyle bütün araçların Türkiye'nin neresinde olduğunu görebildiklerini belirtti.

Özkaya, Yangın-Cell Sistemi'ne de değinerek, bu sistemle bütün personelin haberleşmesinin sağlandığını anlattı.

Karar Destek Sistemi ile de gözlem kuleleri ve İHA'lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl, nereye ve ne kadar hareket edebileceğini tahmin ettiklerine işaret eden Özkaya, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçlarının bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

Özkaya, yangın ihbarının 3 şekilde geldiğin ifade ederek, "ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi var ve vatandaş bizi doğrudan da arayabilir. İkincisi, kameralı kulelerimizden de yangını tespit edebiliriz. Kameralarımız ısıya ve dumana duyarlıdır. Gördüğü zaman buradan koordinatları alırız. Üçüncüsü ise kullandığımız 9 İHA'dan bilgiler geliyor. İHA'larımızla ormanlarımızı 24 saat izliyoruz. Buradan gelen bilgilerde anında kriz merkezlerimize iletiliyor." ifadelerini kullandı.

Yangın Yönetim Merkezinin illerdeki yangın yönetim merkezleriyle koordinasyon içerisinde olduğunun altını çizen Özkaya, "Dün akşam Muğla bölgesindeki yangının termik santrali tehdit bilgisini aldığımızda, biz 100 arazözü gece saat 01.00 gibi yola çıkardık. Bilgi akışı sürekli olarak sağlanıyor. Bu merkez genel koordinasyonu sağlıyor. Yangın büyüklüklerini de dikkate alarak illerden gelen talepleri karşılıyoruz. Bütün araçlarımızı buradan takip ediyoruz." diye konuştu.

Özkaya, merkezde İHA görüntülerinin canlı olarak izlendiğini belirterek, meteorolojik verilerin dikkate alındığını, yangınların haritalar üzerinden sürekli takip edildiğini söyledi.

Yangınların son durumuna ilişkin de bilgi veren Özkaya, "Denizli'de çıkan yangınla birlikte 28 Temmuz'dan bu yana 133 yangın çıkmış oldu. 8 yangımız devam ediyor. Diğerleri kontrol altında. Kontrol altında demek söndüğü anlamına gelmiyor, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor anlamına geliyor. Antalya ve Muğla'daki yangınlarımızla ilgili mücadelemiz devam ediyor." dedi.

- Yangın eylem planları

Özkaya, mayıs ve kasım ayları arasında kalan sürenin yangın sezonu olarak adlandırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarihler dışında biz yangınla mücadele araçlarının bakımlarını yaparız. Eksiklerini tamamlarız. Ayrıca, yangın eylem planı yaparız. Bu plan Türkiye'yi kapsayacak şekilde OGM tarafından hem de bölge müdürlükleri düzeyinde yapılır. Yaptığımız eylem planları yangınlarla mücadelede bize yardımcı oluyor. "
Anadolu Ajansı
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