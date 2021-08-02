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Avro 10 TL'nin altına geriledi!

8.40'a kadar inen dolar kuru 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve bugün 8.34'ü gördü.
02 Ağustos 2021 17:56
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Avro 10 TL'nin altına geriledi!

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) verdiği güvercin mesajlar sonrası dolar güç kaybetti, gelişmekte olan ülke para birimleri çıkışa geçti.

8.40'a kadar inen dolar kuru 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve bugün 8.34'ü gördü.

TL'nin günlük kazancı yüzde 1.20'yi geçerken aylık kazancı ise yüzde 3'e yaklaştı. Ancak TL hala sene başından beri en fazla değer kaybeden ikinci ülke para birimi.
Memurlar.Net
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