Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|02 Ağustos 2021 18:02
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