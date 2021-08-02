Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

5434'E GÖRE İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK KONUSUYLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR 5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir. Bu bağlamda bir ziyaretçimizin 5434 sayılı Kanununa göre isteğe bağlı iştirakçilik konusuyla ilgili sorularını cevaplıyoruz.