İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği

İspanya hükümeti, İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir adet C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Birimi'nin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere gönderme kararı aldı.

İspanya Büyükelçiliği tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, "Uçakların ve ekipmanların gelişi Pazartesi ve Salı etaplar halinde gerçekleşecektir" ifadeleri yer aldı.

🇪🇦🇹🇷He has also informed him about the decision of the Spanish Government to send two CL 415 firefighting planes and a C-295 transport plane of the Spanish Air Force, as well as a complete team of the Military Emergency Unit (UME), to assist in the extinction of the wild fires. pic.twitter.com/D7XCxpQypj