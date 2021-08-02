İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği
İspanya: Yangın söndürme uçakları ve ekipmanlar bugün ve yarın etaplar halinde Türkiye'ye geliyor.
|02 Ağustos 2021 18:06
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İspanya hükümeti, İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir adet C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Birimi'nin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere gönderme kararı aldı.
İspanya Büyükelçiliği tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, "Uçakların ve ekipmanların gelişi Pazartesi ve Salı etaplar halinde gerçekleşecektir" ifadeleri yer aldı.
🇪🇦🇹🇷He has also informed him about the decision of the Spanish Government to send two CL 415 firefighting planes and a C-295 transport plane of the Spanish Air Force, as well as a complete team of the Military Emergency Unit (UME), to assist in the extinction of the wild fires. pic.twitter.com/D7XCxpQypjEspana en Turquia (@EmbEspTurquia) August 2, 2021
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