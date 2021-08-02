MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bu ülkenin istikrar ve iç barışına destek vermemiz tabidir, olmalıdır. Mesele bir havalimanını beklemenin çok daha ötesindedir. Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Türkiye üzerine düşeni yapabilir. Netice itibarıyla orada işgalci olmayacağız. Türkiye, Afganistan'da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dahildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesinde yayımlanan röportajında, "Duymayan varsa tekrar edeyim, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yapılacak. CHP, boşa kürek çekiyor. Sabretsinler, 2023 yılının Haziran ayında sandıkta hesaplaşacağız. Cumhur'un zaferine şahit olacaklar. Yüzleri varsa bundan ders ve ibret alırlar, yoksa aynı hamam aynı tas devam ederler, ama Kılıçdaroğlu'nu zor günler bekliyor. Cumhurbaşkanı adaylığına iyice ısındığı belli. Ama zillet ortakları İP ve HDP'yi hesaba katmasında yarar var. Çünkü adaylık düşü kuranlar kuyrukta bekliyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Peki zillet ittifakının adayı kimdir? Daha neyi bekliyorlar? Niye adaylarını netleştirmiyorlar? Yoksa henüz Biden'dan izin ve icazet alamadılar mı? Neymiş, Cumhurbaşkanı adayını ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birisini yapacaklarmış. Kim bu karar vericiler? Milletten başka karar verici mi var? Bu esaret altında bir siyaset anlayışı değil mi? İşte zillet budur. Teslimiyet budur. İşte zavallılık böyle bir şeydir."

Kıbrıs'ta, eşit, egemen ve bağımsız bir devletin tezahürü kaçınılmazdır" diyen Bahçeli, "Müzakereler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni destekliyoruz. Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine inemem. Onun dengi ve eşiti Rumlardır. Çarpıtmasın, AKEL mensubu mu değil mi? EOKA militanı mı değil mi? Onu söylesin" şeklinde konuştu.

'İşgalci olmayı aklımızdan dahi geçirmeyeceğiz'

Netice itibarıyla orada işgalci olmayacağız. Bunu aklımızdan bile geçirmeyeceğiz. Türkiye, Afganistan'da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dahildir. ABD'yle masaya oturan Taliban'ın, Türkiye'ye şaşı bakması eşyanın tabiatına aykırıdır. Afganistan yönetimi, ülkemizin havaalanı misyonunun hukuki altyapısı için gereken davet mektubunu bildiğim kadarıyla Türkiye'ye iletti. Askeri varlığımızın meşruiyet zemini ise, NATO anlaşması ve tezkere çerçevesinde 11 Eylül'e kadar geçerli. Bunu uzatmalıyız. Taliban, 13 Temmuz'da bir açıklama yapmış. Afganistan'daki askeri varlığımızın Doha Anlaşması hilafına sürdürülmesini kınamış. Taliban ve diğer unsurlarla çözülemeyecek bir sorun yoktur. Hedef Afganistan'ın güvenliği ve dirliğidir. Bu ülke nüfusunun yüzde 20'ye yakını soydaşımızdır. Biz başkalarından çok daha yakınız. Beraberce her müşkülü aşarız. Parti olarak Türkiye'nin Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki muhtemel mevcudiyetini destekliyoruz. CHP yönetimi bu işlerden anlamaz. Yaydıkları karamsarlık tutmaz."