THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması
|02 Ağustos 2021 18:42
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Türk Hava Kurumu (THK), bazı basın yayın organlarında kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine kayyum heyeti tarafından atandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
THK'den yapılan yazılı açıklamada, hiçbir araştırma yapılmadan bu konunun gündeme getirilmesinin dürüst gazetecilikle bağdaşmadığı belirtildi.
Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016'da THK Havacılık Vakfı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla atandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu kişinin atandığı dönemde THK kayyum heyeti görev yapmamakta olup ilgili tarihte THK Havacılık Vakfı ve THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan'dır. Öte yandan, Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi, 24 Ekim 2018'de üniversite mütevelli heyet üyeliğinden kendi isteğiyle istifa etmiştir. Kayyum heyeti ise bu tarihten 1 yıl sonra 16 Ekim 2019'da göreve gelmiştir. Görüldüğü üzere, THK kayyum heyetinin, Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyetine atanmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan atamalar ve istifa ile ilgili evrak kurumlarımızda tarihleriyle birlikte resmi kayıtlarda mevcuttur."
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