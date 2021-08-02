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Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı
Antalya Manavgat'ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.
|02 Ağustos 2021 18:45
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Side Kavşağı D-400 kara yolunda, Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda yoğun araç trafiği yaşanıyor.
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