1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da hasta naklinden dönen 112 ambulansı batçıkta alev alev yandı. Canlarını son anda kurtaran sağlık ekibi ambulansı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Görev yaptığı ambulansın yanışını izlerken gözyaşlarına boğulan paramedikin o anları çevredekileri duygulandırdı.
02 Ağustos 2021 19:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay Merinos batçığında yaşandı. Hasta dönüşü noktasına gittiği öğrenilen Sağlık Bakanlığı'na ait 112 ambulansının motorunun alt kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alan ambulanstan son anda çıkıp kurtulan sürücü ile 2 kadın sağlık görevlisi, alevlere müdahale etmek istese de, bunda başarılı olamadı. Ambulansın yanışına üzülen ağlaması dikkat çekerken, yanan ambulansa diğer sürücüler araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Patlamaların yaşanması üzerine ambulansın bulunduğu noktadan vatandaşlar ve araçlar uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı
02 Ağustos 2021 18:45		 'Yalan haber' diyerek TRT çalışanını yumrukladılar
02 Ağustos 2021 15:49
Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
02 Ağustos 2021 15:28		 Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
02 Ağustos 2021 15:24
Kızına kötü davranan damadını bıçakla yaraladı
02 Ağustos 2021 14:12		 Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
02 Ağustos 2021 14:09
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
02 Ağustos 2021 10:42		 Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
02 Ağustos 2021 10:42
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
02 Ağustos 2021 09:54		 Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi öldü
02 Ağustos 2021 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın19:52 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:35 - 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'19:13 - 'Su depolarına zehir atıldığı' iddiaları yalanlandı19:12 - Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu19:11 - Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
19:06 - Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı18:45 - Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı18:42 - THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması18:37 - Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'18:34 - İletişim Başkanlığı, yangının 5 günlük bilançosunu açıkladı18:27 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli18:09 - Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Biraz ağırdan alın'18:06 - İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği18:02 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
17:56 - Avro 10 TL'nin altına geriledi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Azranın katili mühendis, cesedi beş parçaya ayırıp valizle götürmüş
Türkiye genelindeki elektrik kesintileri meydana geldi
Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muratpaşa 1
ege ekspresi 1
bir günde tüm şehri gezmeye çalışmak 4
algısı düşük insanlarla tartışmamak 2
şarjım bitecek korkusu 2
sıcaklıkların 8 derece düşecek olması 1
kaldı beş ay 1
tavsiye 2
evgeny grinko 1
elektrik kesintisi 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam