Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu
|02 Ağustos 2021 19:12
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Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık ve Silifke orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili bürokratlarla yangından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Elvan, zararlarının tamamının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdi.
Elvan ayrıca ziyaretler sırasında karşılaştığı 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü. Telefonda geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.
Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.
Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.
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