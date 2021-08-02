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Yeni mezun adaylar, ÇOMÜ ilanına başvuramayacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri alacak. Ancak deneyim istediği için yeni mezun adaylar başvuramayacak
02 Ağustos 2021 20:44
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Yeni mezun adaylar, ÇOMÜ ilanına başvuramayacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 37 kişilik sözleşmeli hemşire, biyolog ve sağlık teknikeri alım ilanı yayımlandı. Tıklayınız.

Ancak hemşire alımında 1 ila 15 yıl arasında, sağlık teknikeri alımında ise 1 ila 3 yıl arasında deneyim şartı aranıyor.

Bu deneyim şartına ilave olarak bazı kadrolarda TÜRKAK Ölçümlerinin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği eğitimi belgesine sahip olma şartı aranmakta...

Yeni mezun adayların, kişiye özel nitelikte açıldığı intibaı oluşturan bu kamu kurumu ilanına, deneyim ve belge şartlarından dolayı başvuramayacak olup, CİMER üzerinden ÇOMÜ'ye başvurup şartların değiştirilmesini talep etmeleri, olumsuz cevap aldıktan sonra da Kamu Denetçiliği Kurumuna konuyu taşımaları uygun olacaktır. KDK'ya başvuru için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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