Bakan Ziya Selçuk bir genel müdürü görevden aldı
Milli Eğitim Bakanlığında İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür görevden alındı.
|02 Ağustos 2021 21:07
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür'ü görevden aldı. İnşaat Emlak Dairesi Genel Müdürlüğü bakan yardımcısı Reha Denemeç'e bağlı bulunuyor.
Görevden alınan Umut Gür, milli eğitim kamuoyunda Bakan Ziya Selçuk'un talimatlarını yerine getirmeyen bürokrat olarak konuşuluyordu.
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