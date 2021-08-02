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Boğulan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde boğulan özel harekatçı polis memuru Adem Özcan, memleketi Beyşehir'de defnedildi.
02 Ağustos 2021 21:22
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27 yaşındaki vazife malulü özel harekatçı polis memuru Adem Özcan için Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Özcan'ın özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunun ardından konuşan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir, arkadaşları Özcan'ın kahraman bir gazi olduğunu söyledi.

Özdemir konuşmasının devamında, "Kendisi 2014 yılında görev başladığı Emniyet Teşkilatı'nda, göreve başladığı andan itibaren özellikte terörle mücadelede üstün gayretle başarılı görevlerde bulunmuştur. Yine vatan millet yolunda mukaddesatı koruma uğruna görev aldığı 7 Temmuz 2016 tarihinde Hakkari Şemdinli karayolu Hilvan mevkiinde zırhlı aracın kazası neticesi, iki şehit verdiğimiz olayda ağır yaralanarak 27 kez ameliyat geçirmiş, meşakkatli sağlık sorunları yaşamış ve kendisine gazilik payesi verilmiştir. Yüce Rabbimizin kendisini şehitlik mertebesine ulaştırmasını diliyoruz. Çünkü, Allah Resulü buyuruyor ki, 'suda boğulanlar şehitlik hükmündedir'. Kendisini daima müdürlüğümüzün koridorlarında gülümseyen, beyefendi, sıcakkanlı ve alçak gönüllülüğü ile hatırlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle acılı ailesine, Beyşehirlilere, tüm sevenlerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." dedi.

Kılınan cenaze namazı sonrasında Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı şehir mezarlığına taşınarak burada toprağa verildi. Cenaze törenine, Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Talat Arslan, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, çok sayıda polis memuru, gaziler, ailesi ve yakınları katıldı.
Anadolu Ajansı
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