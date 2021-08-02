Akdeniz Üniversitesinden, Azra Gülendam için taziye mesajı
|02 Ağustos 2021 21:48
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Mesajda, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bir cani tarafından vahşice katledilişinin üniversiteyi derin üzüntüye boğduğu belirtildi.
Olayın insanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gasbın ötesinde, kadına yönelik şiddet ve cinayet olduğu belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Muratpaşa ilçesindeki evinden 28 Temmuz'da ayrılan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun cesedi, bugün ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu. Haytaoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.M.A. tutuklanmıştı.
Hunharca bir cinayete kurban giden öğrencimiz Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kaybı, kalbimizde tamiri zor bir yara açtı. Hayatının baharında gencecik bir kız, umutları ve hayalleri ile katledildi. Genç kızımıza Allahtan rahmet, acılı ailesine ve Üniversitemize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/xI5aHRRYsSProf.Dr. Özlenen Özkan (@ozlenenozkn) August 2, 2021
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