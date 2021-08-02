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Akdeniz Üniversitesinden, Azra Gülendam için taziye mesajı

Akdeniz Üniversitesi, kayıp olarak aranırken parçalanmış cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan öğrencileri Azra Gülendam Haytaoğlu için taziye mesaj yayımladı.
02 Ağustos 2021 21:48
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Akdeniz Üniversitesinden, Azra Gülendam için taziye mesajı

Mesajda, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bir cani tarafından vahşice katledilişinin üniversiteyi derin üzüntüye boğduğu belirtildi.

Olayın insanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gasbın ötesinde, kadına yönelik şiddet ve cinayet olduğu belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Muratpaşa ilçesindeki evinden 28 Temmuz'da ayrılan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun cesedi, bugün ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu. Haytaoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.M.A. tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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