Danıştay İDDK aleyhe karar verdi. Bazı sağlık personelinden 30 bin TL isteniyor

SAĞLIK BAKANLIĞI 2014'TE ÖDEMEYİN DEDİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2014'te tüm sağlık tesislerine göndermiş olduğu görüş yazısında, röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin mesai saatleri dışında yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane birimlerine hizmet vermeleri halinde bu birimler için öngörülen katsayılardan yararlandırılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu güne kadar personele yapılan fazla ve yersiz ödeme tespit edilmesi halinde Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği ilgililerden rızaen tahsil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

SES DAVA AÇTI, DANIŞTAY LEHE KARAR VERDİ, BAKANLIK "ÖDEYİN" DEDİ

SES adlı sendika tarafından açılan davada, Danıştay Onikinci Dairesi; Ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet Veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten kararını verdi.

Karar sonrası Sağlık Bakanlığı laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten resmi yazıyı 81 İl Sağlık Müdürlüklerine göndererek gereğinin yapılmasını istedi.

DANIŞTAY İDDK, DANIŞTAY 12. DAİRESİ KARARINI BOZDU

Diğer taraftan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2021 yılında hukuki ihtilafla ilgili olarak artırımlı nöbet ücreti ödenmemesi yönünde karar vermiştir.

Danıştay İDDK'nın karar özeti şu şekildedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ve ilgili Toplu Sözleşme hükümlerinde tahdidi olarak sayılan diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, öte yandan bu birimlerde görevli personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar dikkate alındığında, % 50 artırımlı nöbet ücretinden yararlanma koşulunun, hizmet değil birim bazında değerlendirilmesi gerektiği ve bahsi geçen birimlerde görev yapmayan personele, anılan maddede sayılan birimlere de hizmet verdiklerinden bahisle nöbet ücretinin % 50 artırımlı ödenmesine hukuken imkan bulunmadığı ve başvuruya konu kararlar arasındaki aykırılığın "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2019/122, K:2019/223 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi" yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/152, K:2020/160 sayılı kararı.

DANIŞTAY KARARI SONRASINDA PERSONEL YAZI GÖNDERİLDİ

Danıştay İDDK'nın olumsuz kararı sonrasında, ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı verilen nöbet ücretinin geri iadesi istendi. Bazı personel için bu miktar 30 bin TL'yi bulmakta olup, sağlık personelini mağdur edecek boyuttadır.

İŞTE İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI