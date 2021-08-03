Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var
|03 Ağustos 2021 00:04
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"AD Scientific Index" 2021 yılı dünyanın en üretken 10.000 bilim insanı sıralamasını yayınladı. Dünyada 195 ülkedeki 11.941 üniversiteden 708.000 bilim insanının toplam ve son beş yıldaki Google Scholar H index ve i10 index değerleri ile atıf sayısına göre yapılan sıralamada ülkemizden 44 bilim insanı ile dünyada 25. sırada yer aldı. Ülkelere göre sıralamada Amerika Birleşik Devletleri 5.103 bilim insanı ile birinci sırada yer alırken, İngiltere 996 bilim insanı ile ikinci ve Kanada 475 bilim insanı ile üçüncü sırada yer aldı.
Üniversitelere göre Amerika Birleşik Devletlerinden Harvard Üniversitesi 374, Stanford Üniversitesi 280 ve California Berkeley Üniversitesi 165 bilim insanıyla ilk 10.000 sıralamasında ilk üçü paylaştılar.
Harvard Üniversite'sinden Ronald C Kessler'in ilk sırada yer aldığı sıralamada Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız Türkiye'de birinci, dünyada 107.sırada yer aldı.
Türkiye'den ilk 10.000 sıralamasına giren 44 bilim insanının sıralaması, bölümü, üniversitesi şöyledir:
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