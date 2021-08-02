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Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yardım teklifi' yalan çıktı

Yunanistan'ın ülkesinde süren orman yangınlara rağmen Türkiye'ye yardıma hazır olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
02 Ağustos 2021 22:54
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Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yardım teklifi' yalan çıktı

Türkiye'deki orman yangınları için yardıma hazır olduklarını bildiren Yunan hükümeti, yardım faaliyetini organize eden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın çağrısına yanıt vermekten kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'deki yangın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bu arada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, Türkiye'de devam eden yangınlar için yardım edebileceğini belirtti.

AFAD, Türk Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Başvurunun ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üye ülkelere destek çağrısı yaparak yardım faaliyetinin organize edilmesine girişti. Bunun neticesinde İspanya ve Hırvatistan, Türkiye'ye uçak göndermek için harekete geçti. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan talebe yanıt vermedi.

Ayrıca, Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide 'Basında çıkan Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır' ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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